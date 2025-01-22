СБ

Серж Брукс

Неужели не понятно,что Герасимов это отстой в ВС России и г Попов сидит ни за что по его милости.Сейчас такой период,что нужно выводить таких генералов как Суровикин и Петров на руководство БД и срочно освобождать Одессу и Харьков.Вернуть российские города своему народу и Истории государства,а так евреи уже ждут,чтобы прибыть из Израиля в Одессу,а русский Иван должен ее освободить