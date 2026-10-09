США ввели санкции против Международного уголовного суда

Вашингтонская администрация решила ввести новые санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), предусматривающие запрет на транзакции с этим органом.
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