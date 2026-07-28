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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Казахстане за полгода заблокировали 9 тысяч нелегальных сайтов азартных игр

Тысячи сайтов нелегальных азартных игр были заблокированы в Казахстане в первое полугодие 2026-го. Руководитель АФМ Казахстана Жанат Элиманов сообщил, что за отчетный период удалось вскрыть 36 групп дропперов.

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