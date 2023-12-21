The Guardian: В США уверены в способности Путина манипулировать Трампом

Российский глава Владимир Путин может манипулировать экс-президентом Америки Дональдом Трампом. С таким заявлением выступила бывший старший директор по РФ в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл, сообщает The Guardian.
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