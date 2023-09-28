Сын певца Иосифа Кобзона судится из-за дома в Сочи

Сын певца Иосифа Кобзона судится из-за дома в СочиContent image for: 511020 | Андрей Кобзон с сыном МихаиломСын певца Иосифа Кобзона Андрей и его внучка Анита подали в Пресненский суд Москвы исковое заявление о защите прав потребителей.
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