МИД РФ уличил Лондон в тиражировании фейков о здоровье Кейт Миддлтон

ТАСС/AP/Peter Nicholls Члены королевской семьи и правительство Великобритании активно участвуют в создании и распространении фейков о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявили в МИД России в пятницу, 22 марта.
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