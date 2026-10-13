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Вести Севастополь

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Минобороны: российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК и объектам инфраструктуры Украины

Минобороны: российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК и объектам инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры.

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