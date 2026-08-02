635 дронов за ночь: В Саратове погибли дети. Снова удары по Wildberries и НПЗ. Русский ответ: "В Одессе горят корабли"

Ночь на второе августа стала одной из самых страшных за всю войну. И речь не только о цифрах. Минобороны России отрапортовало более чем о шести сотнях сбитых украинских беспилотников над 16 регионами, а также над Азовским и Чёрным морями.
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