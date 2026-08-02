Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

635 дронов за ночь: В Саратове погибли дети. Снова удары по Wildberries и НПЗ. Русский ответ: "В Одессе горят корабли"

635 дронов за ночь: В Саратове погибли дети. Снова удары по Wildberries и НПЗ. Русский ответ: "В Одессе горят корабли"

Ночь на второе августа стала одной из самых страшных за всю войну. И речь не только о цифрах. Минобороны России отрапортовало более чем о шести сотнях сбитых украинских беспилотников над 16 регионами, а также над Азовским и Чёрным морями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии