The Wall Street Journal: План атаки на Израиль был разработан Ираном

Планирование операции началось в августе.Субботнее нападение на Израиль было спланировано за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб, сообщает WSJ со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАС и “Хезболлы”.
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