В Актау в пилотном режиме планируют изменить организацию движения на нескольких участках города. В частности, рассматривается возможность разрешить левый поворот на Т-образных перекрёстках во 2-м и 6-м микрорайонах, а также между 4-м и 5-м микрорайонами, передает inAktau.