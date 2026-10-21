В Актау в пилотном режиме планируют изменить организацию движения на нескольких участках города. В частности, рассматривается возможность разрешить левый поворот на Т-образных перекрёстках во 2-м и 6-м микрорайонах, а также между 4-м и 5-м микрорайонами, передает inAktau.
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