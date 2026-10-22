📹⚡️Министерство обороны Турции официально приняло на вооружение авиационные крылатые ракеты SOM-B1T и SOM-AT, что стало очередным этапом реализации программы импортозамещения в оборонном секторе.
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