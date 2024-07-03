В Барнауле отключат светофоры на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор

Ориентировочно устройства перестанут работать с 10 утра 3 июля В Барнауле на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор отключат светофоры в связи с подготовкой переустройства схемы дорожного движения.
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