Storyone

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГусЕна
    Да уже....некая Козина Гуща заявила что " ВСЕ ЕР-педофилы". Это МРАК .Главные лгбт-пред...
  • Олег Самойлов
    Задача получена подпиндосниками - они ее и исполняют! Еще к пидорам отнести надо бы и Премьера с Президентом! Во, буд...Главные лгбт-пред...
  • Олег Помошников
    Ее девичья фамилия Мазепа. Какое совпадение.Пару раз я ее слушал на митингах, двух слов связать не могла. Очень косно...Журналистка Анна ...

На сколько лет нам хватит природных ресурсов, если продавать их как сырье. и на сколько востребованы углеводороды в европе

На сколько лет нам хватит природных ресурсов, если продавать их как сырье. и на сколько востребованы углеводороды в европе

Из открытых источников.Несмотря на многократные заверения наших властей и президента о том, что Россия слезает с нефтегазовой иглы, судя по строительству новых трубопроводов, мы слезать с нее не собираемся.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх