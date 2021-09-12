На сколько лет нам хватит природных ресурсов, если продавать их как сырье. и на сколько востребованы углеводороды в европе

Из открытых источников.Несмотря на многократные заверения наших властей и президента о том, что Россия слезает с нефтегазовой иглы, судя по строительству новых трубопроводов, мы слезать с нее не собираемся.
Популярные статьи
- Журналистка Анна Политковская работала на иностранные спецслужбы?
- Колесниковой дали 11 лет - в ес выразили сожаления, Тихановская призвала белорусов не бояться тюрьмы и обещает всех освободить
- После 30 лет рыночной экономики вернулись к советским методам, или как хотят строить новые города на востоке России
Свежие комментарии