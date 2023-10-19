Оставил умирать: в Иркутске ищут водителя, насмерть сбившего молодого парня

В Иркутске объявили в розыск водителя, который насмерть сбил пешехода на улице Полярной 15 октября. По информации Госавтоинспекции, 23-летнего иркутянина обнаружили на проезжей части в районе строения №211.
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