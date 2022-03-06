BIOсфератум В Индии чиновник проговорился о сотрудничестве с пришельцами. Кажется, они помогают людям изучить свой генетический код Многие, кто хоть раз в своей жизни бывали в Индии, замечали, что в этой стране высокий уровень антисанитарии.