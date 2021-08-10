Правительство выделило деньги на новые выплаты россиянам Маргарита АлексеенкоПремьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому государство выделит более 40 миллиардов рублей на новое пособие россиянам.
Правительство выделило деньги на новые выплаты россиянам Маргарита АлексеенкоПремьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому государство выделит более 40 миллиардов рублей на новое пособие россиянам.
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