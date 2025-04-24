Украинская чемпионка Коляденко: я никогда не пожимаю рук соперницам из России

Борец вольного стиля, трехкратная чемпионка Европы из Украины Ирина Коляденко раскрыла, почему принципиально отказалась пожимать руку и как-то взаимодействовать с россиянкой Динарой Кудаевой во время прошедшего чемпионата Европы, который состоялся в Словакии.