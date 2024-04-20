Россиянам дали советы, как спланировать путешествие на электромобиле

Специалист Дмитрий Петров рассказал в беседе с RT, что водителям электромобилей стоит заранее оценить расстояние между доступными станциями зарядки на планируемом маршруте и убедиться, что оно не превышает дальности хода электромобиля на одном заряде.
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