❕В Феодосии устанавливают колонну стелы «Город воинской славы» Специалистам предстоит собрать 16-метровую конструкцию.
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❕В Феодосии устанавливают колонну стелы «Город воинской славы» Специалистам предстоит собрать 16-метровую конструкцию.