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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Легаре о Малкине: «Он в топ-3 величайших игроков в истории «Питтсбурга», без сомнений. Кросби – в топ-3 лучших хоккеистов всех времен»

Форвард « Трактора » Нэйтан Легаре после поражения от « Металлурга » (1:3) в матче Мемориала Ивана Ромазана назвал Евгения Малкина одним из величайших игроков в истории « Питтсбурга ».

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