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Закон и Порядок

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Минутка терминов

Нижеследующий текст категорически не рекомендуется читать людям без чувства юмора (что вы вообще тут забыли? пшли вон! покиньте нас немедленно!)Ввиду нескольких случаев истерики в комментах (и тут, и ВК) за последние дни, нужно пояснить за базовые термины.

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