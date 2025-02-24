Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп нас использует. Путин предложит ему в 20 раз больше, чем Украина – Климкин

Трамп нас использует. Путин предложит ему в 20 раз больше, чем Украина – Климкин

Налаживание отношений с Россией для президента США Дональда Трампа важнее Украины. Об этом в эфире видеоблога «LIGAnet» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
в минских соглашениях только  на последнем  месте  было  граница  если всё  выполнят ! а  теперь сы настаеваем  последнее это прекращение  огня!!!!!!!!
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20 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Клим Чугункин, опохмелившись, выполз на люди и выдал порцию хренотени !!!
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6 час.
Misha Glusch
сбитый ассенизатор
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39 мин.
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