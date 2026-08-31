Депутат Журавлев: РФ может вогнать Украину в ледниковый период за пару недель

Россия на фоне усиления массированных ударов по объектам энергетики Украины может за пару недель вогнать ее «в ледниковый период».
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