Школьники из ХМАО посетили Москву по программе «Город открытий»

С 1 по 5 ноября школьники из Ханты-Мансийского автономного округа (город Когалым) приняли участие в образовательно-туристическом проектемосковского Комитета по туризму «Город открытий» и приехали в столицу, чтобы поближе познакомиться с профессиями будущего, посетить музеи, университеты, и технопарки, а также принять участие в деловых играх.