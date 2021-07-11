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Кручу-верчу, сделать фарш хочу: выбираем электрическую мясорубку для дома

Кручу-верчу, сделать фарш хочу: выбираем электрическую мясорубку для дома

Лучшие электрические мясорубки: рейтинг топ-7 2021 года по версии ФАН.Фарш, приготовленный в домашних условиях, как ни крути, получается более вкусным, дешевым и качественным — к такому выводу рано или поздно приходят большинство домашних хозяек.

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