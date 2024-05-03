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  • Евгений Бут
    Вот из за таких как ты! Сносят в Европе памятники советским солдатам! Гнида! Головой надо думать, а не задницей!"Это наша история...
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Ошибка Дугина

Ошибка Дугина

Нельзя сказать, что я с замиранием сердца готовился послушать, что сказал Александр Дугин Такеру Карлсону.

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Комментарии
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Алексей Тан
Типичная позиция либерала с &quot;тухлятенькой&quot;..... в чём то ... с чем то согласиться... но обязательно ПНУТЬ.... А вывод ... как по батюшке Крылову... -&quot;Да и виноград ещё не спелый, враз оскомину на бьёшь... , Так говорил, облезлый лис с блохами..... А это Я о авторе статейки, после назначения, Александра Дугина на место руководителя ВШУ,... либералы, просто взвыли!... и каждый старается, хоть как нибудь,... но показать себя,... на принижении работ, философа Александра Дугина.
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