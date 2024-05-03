Ошибка Дугина

Алексей Тан

Типичная позиция либерала с "тухлятенькой"..... в чём то ... с чем то согласиться... но обязательно ПНУТЬ.... А вывод ... как по батюшке Крылову... -"Да и виноград ещё не спелый, враз оскомину на бьёшь... , Так говорил, облезлый лис с блохами..... А это Я о авторе статейки, после назначения, Александра Дугина на место руководителя ВШУ,... либералы, просто взвыли!... и каждый старается, хоть как нибудь,... но показать себя,... на принижении работ, философа Александра Дугина.