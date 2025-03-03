Двойные стандарты ЕС. Трамп вскрыл правду: Европа тратит на газ из России больше, чем на оборону Украины

Трамп обвинил Европу в лицемерии: "Платит России за газ больше, чем Украине на защиту".Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны, вводя санкции против России, тратят на покупку её энергоносителей значительно больше средств, чем на поддержку Украины.
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