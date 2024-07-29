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FiNE NEWS

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SpaceX провела два удачных пуска с промежутком в пять часов

SpaceX провела два удачных пуска с промежутком в пять часов

Неудача с пуском 11 июля ракеты-носителя Falcon 9 не убавила энтузиазма у SpaceX. Компания провела в воскресенье, 28 июля, два пуска со спутниками Starlink, временной промежуток между пусками составил менее пяти часов.

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