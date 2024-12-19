Названа причина столкновения поездов в Мурманской области

ИЗВЕСТИЯ Столкновение пассажирского и грузового поездов в Мурманской области по предварительным данным произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, сообщил 19 декабря представитель экстренных служб.
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