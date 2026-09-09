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Лавров: Запад пытается создать «настоящий концлагерь» для людей русской культуры

Лавров: Запад пытается создать «настоящий концлагерь» для людей русской культуры

Глава российского МИД заявил, что стремление западных политиков вернуть Украину к границам 1991 года грозит людям русской культуры «настоящим концлагерем».

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