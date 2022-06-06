Военное обозрение

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В Сербии прозападные силы организовали акции протеста против встречи Вучича и Лаврова

В Сербии прозападные силы организовали акции протеста против встречи Вучича и Лаврова

Как пишет сербское издание «Новости», в преддверии запланированной встречи президента страны Александра Вучича и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова оппозиционные организации решили провести акции протеста.

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