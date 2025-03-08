В Петербурге задержали двух человек, похитивших подростка ради выкупа

Подозрение в похищении 16-летнего жителя Санкт-Петербурга стало основанием для задержания местного жителя и приезжего из республики Коми, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 8 марта в Telegram-канале.
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