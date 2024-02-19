Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Вчера вечером на АШ был опубликован чрезвычайно актуальный пост-вопрос: Будут ли налогоплательщики России кормить небратьев - инвалидов войны? Текст небольшой, поэтому его можно процитировать полностью:   «Давно крутится в голове мысль.

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Сергей Туренко
Пошлем всех в Брюсель
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