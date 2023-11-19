Соединенные Штаты никогда не перестанут поддерживать Украину. В основном столь категоричное утверждение высших должностных лиц Америки касается риторической составляющей помощи и политической международной поддержки.
Responsible Statecraft: Белый дом фактически подтвердил, что толкает Украину на переговоры
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Вопрос о войне и мире входит в компетенцию русского царя. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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13 час.
Николай Титов
Наши СМИ с надеждой и какими-то туманными намеками, пишут о настроениях Американцев и их высказываниях на благоприятный для России исход конфликта. А хотелось бы, что бы как Жуков в 45-м - Вот здесь сука подписывай! И это без вариантов!
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10 час.
Caltar
Всякие переговоры могут быть только после окончания СВО,то есть выполнения всех поставленных целей! Да и то не с Залежалой,так как с капитулировавшими не разговаривают!
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8 час.
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