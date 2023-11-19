Responsible Statecraft: Белый дом фактически подтвердил, что толкает Украину на переговоры

Николай Титов

Наши СМИ с надеждой и какими-то туманными намеками, пишут о настроениях Американцев и их высказываниях на благоприятный для России исход конфликта. А хотелось бы, что бы как Жуков в 45-м - Вот здесь сука подписывай! И это без вариантов!