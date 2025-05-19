Царьград Фото: Ã‚Â©Alessia Giuliani/CPP/Globallookpress Куба погибает. И сказал об этом русский военный эксперт.
Куба погибает. И сказал об этом русский военный эксперт
Комментарии
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Елена Александровна
какое-то не верное знание Кубы! Куба изначально, всё своё существование была зависимой! от того и случилась революция! всё время там была американская блокада! и, что им восстанавливать? восстановить они могут только полное американское правление! Куба до прихода Фиделя была большим публичным домом и всё, что там построено, это строили магнаты из США! я была на Кубе несколько раз в рабочих поездках и это не правда, что сами кубинцы ленивы. Так может показаться на первый взгляд человеку посетившему эту страну на несколько дней. И подобные советы, которые даёт автор, глупость несусветная! Местоположение Кубы учитывая 60-летнюю экономическую блокаду устроенную США, не даёт нормально развиваться стране. СССР помогал Кубе, но каждый гвоздь привезённый туда получался золотым. Франция помогала Кубе пожалуй больше чем СССР, но и этого было всегда недостаточно. Сахар мы у них покупали и кубинцы в те годы пахали на плантациях. Теперь нам не выгодно покупать у них, сами справляемся. Табак тоже всё меньше у них покупают (борьба с курением), да и опять же санкции. Вот так и душат Кубу! А народ на Кубе очень хороший и вполне себе трудолюбивый. Кстати, бегут от туда не последние 10 лет, а все годы после революции. При этом у них замечательная медицина, очень неплохие врачи. Если бы эти твари не лезли туда, эти растлители малолетних, то безусловно Куба давно бы уже стала нормальным государством!
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2 час.
Владимир Назанский
Надеюсь, что выход будет найден. Куба природой предназначена для процветания. Она нам супер важна с геополитической точки зрения
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1 час.
ВГ
Владимир Гусев
Такие страны с райским климатом обычно имеют безвольное, плывущее по течению население типа растаманов. Вы чукчам расскажите, что что бы не умереть с голоду надо всего лишь протянуть руку, чтобы сорвать банан. А его же листом можно накрыть голову, что бы солнечного удара не было. Работать с ними трудно и почти бесполезно - нужна очччень жесткая рука! А им все с неба падает и помощь от СССР и негниющие вечные машины от США... Базу там надо сделать во всю страну военную нашу, а население использовать , как обслугу.
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30 мин.
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