В МИД России рассказали об анонимных звонках западных дипломатов

Сотрудники посольств западных стран тайно обращаются в министерство иностранных дел России с предложением обсудить разделы совместного доклада России и Белоруссии о положении с правами человека, которые касаются их стран.
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