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Новости Омска

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Иртыш подошел практически вплотную к гостевым домикам на Зеленом острове в Омске

Иртыш подошел практически вплотную к гостевым домикам на Зеленом острове в Омске. Остановить воду пытаются с помощью мешков с песком.

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