Иртыш подошел практически вплотную к гостевым домикам на Зеленом острове в Омске. Остановить воду пытаются с помощью мешков с песком.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Иртыш подошел практически вплотную к гостевым домикам на Зеленом острове в Омске. Остановить воду пытаются с помощью мешков с песком.