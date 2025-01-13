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Курс изменился. Возвращавшийся во Владивосток самолет неожиданно отправили в Китай

Курс изменился. Возвращавшийся во Владивосток самолет неожиданно отправили в Китай

13 января на рейсе «‎Аэрофлота» ‎SU-857 «‎Владивосток - Санья» произошла внезапная смена курса. По неизвестной причине воздушное судно, возвращавшееся с китайского острова Хайнань в столицу ДФО, сменило направление и снова отправилось в КНР, а именно в город Ухань, сообщает PRIMPRESS.

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