Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание тамбовчан в дни ЧМ-2026

Тамбовчане активно следят за событиями на Чемпионате мира по футболу – 2026. В дни проведения игр трафик на спортивные сайты и портал ФИФА в среднем вырос почти в 7 раз по сравнению с обычным днем, говорится в совместном исследовании МегаФона.