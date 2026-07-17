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Новости Тамбова

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Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание тамбовчан в дни ЧМ-2026

Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание тамбовчан в дни ЧМ-2026

Тамбовчане активно следят за событиями на Чемпионате мира по футболу – 2026. В дни проведения игр трафик на спортивные сайты и портал ФИФА в среднем вырос почти в 7 раз по сравнению с обычным днем, говорится в совместном исследовании МегаФона.

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