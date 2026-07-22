Юнашев сообщил об обновлении меню в столовой Госдумы

В столовой Госдумы произошло обновление меню - беляши заменили чебуреками стоимостью 140 рублей. Корреспондент Юнашев в телеграм-канале отметил, что размер нового блюда скромнее, чем у аналогичного, поданного спецпосланнику США в Москве.
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