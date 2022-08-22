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Сон разума порождает чудовищ. Проект Новая Хазария.

Сон разума порождает чудовищ. Проект Новая Хазария.

Еврей, ставший украинским президентом, превратился в извращённую пародию Гитлера. В то время, как обезумевшее население Украины считает, что именно этот человек и есть «мессия», который вытащит страну из дерьма, в число передовых стран мира.

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