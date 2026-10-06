Двое 15-летних подростков из Кузбасса совершили поджог на железной дороге

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении двух 15-летних подростков из Кемеровской области, которые подожгли объект железнодорожной инфраструктуры.
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