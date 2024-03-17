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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Тарьей Бо проиграл 2 секунды, Джакомель – лучший по скорострельности

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Кэнморе. Кубок мира по биатлону-2023/24 9-й этап Кэнмор, Канада Мужчины Масс-старт Лыжный ход 1.

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