Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского, назначив на его место генерала Михаила Драпатого, который в разные годы отдавал приказы на обстрелы мирных городов Донбасса и приграничных регионов России.
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