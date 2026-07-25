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"Залил кровью Мариуполь": Алехин о том, как Драпатый отдавал приказы на обстрелы Донбасса

"Залил кровью Мариуполь": Алехин о том, как Драпатый отдавал приказы на обстрелы Донбасса

Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского, назначив на его место генерала Михаила Драпатого, который в разные годы отдавал приказы на обстрелы мирных городов Донбасса и приграничных регионов России.

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