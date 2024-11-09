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Президент Финляндии оценил возможность потепления отношений с Россией

Президент Финляндии оценил возможность потепления отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем. Об этом он заявил в интервью Ilta-Sanomat.

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Комментарии
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Александр Николаев
А нам это надо?
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18 час.
Сергей Бессонов
&quot;Президент Финляндии оценил возможность потепления отношений с Россией&quot;.      Ну что финик!  Припекает? И это ещё не вечер. Не очень-то тебе помогают твои янки    В будущем, когда все нацисты и прочие русофобы, сидящие в финском правительстве сбегут в Америку, когда все иностранные военные базы с дронами, ракетами и танками,  превратятся в свалки обгоревшего металлолома, а на финском телевидении будет выходить в эфир отдельный канал на русском языке. Вот тогда у нас снова будет мир и полное взаимопонимание.
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17 час.

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