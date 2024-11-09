Сергей Бессонов

"Президент Финляндии оценил возможность потепления отношений с Россией". Ну что финик! Припекает? И это ещё не вечер. Не очень-то тебе помогают твои янки В будущем, когда все нацисты и прочие русофобы, сидящие в финском правительстве сбегут в Америку, когда все иностранные военные базы с дронами, ракетами и танками, превратятся в свалки обгоревшего металлолома, а на финском телевидении будет выходить в эфир отдельный канал на русском языке. Вот тогда у нас снова будет мир и полное взаимопонимание.