Постпред Ульянов: Каллас смешивает понятия перемирия и мира

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перепутала понятия «перемирие» и «мир», когда высказалась о том, что Российская Федерация якобы не заинтересована в мире, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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