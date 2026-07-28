Как брали Шевченко: «Солнцепеки» сожгли боевиков Османова, а штурмовики «Центра» перебили «птах Мадьяра»

Юрий Ильинов

Иранский капкан: Вашингтон испугался реакции РФ и КНР на пустые склады ПВО Пентагон тасует цифры из отчётов о количестве потерь в иранском конфликте. Вашингтон с тревогой оглянулся на союз России и Китая, который может воспользоваться уязвимостью США. Согласно анализу The New York Times (NYT), обновлённые данные Пентагона говорят о росте числа пострадавших в ходе противостояния с Ираном. Уровень достиг 624 человек, из которых 18 погибли. Издание обратило внимание, что Министерство войны США кардинально пересмотрело методику публикации статистики. Сведения о потерях, зафиксированных после 7 июля, скрыли в общей сводке. Эти данные вынесли на отдельную страницу «Потери в зарубежных операциях». Такой шаг позволяет искусственно занижать видимый масштаб потерь в ежедневных отчётах. За указанный период ранения получили ещё 207 военнослужащих. Однако за сухими цифрами скрывается глубокий стратегический кризис Вашингтона. По информации NYT, администрация Дональда Трампа оказалась в геополитической ловушке. Президент США не смог сдержать взлёт цен на нефть, а судоходство упало до критических значений. Теперь под угрозой находится маршрут между Красным морем и Аденским заливом. Несмотря на публичные угрозы захватить остров Харг или подземные хранилища урана, хозяин Белого дома признал невозможность отправки наземного контингента. «Администрация Трампа столкнулась с серьёзным стратегическим тупиком в конфликте с Ираном, несмотря на военное превосходство», — отметили в публикации NYT. Ключевым фактором нерешительности стала острая нехватка боеприпасов. Как отметил Центр стратегических и международных исследований, запасы ключевых ракет-перехватчиков сократились наполовину всего за 13 ночных ударов. Уязвимое место США Вашингтон всерьёз опасается, что Москва и Пекин внимательно следят за опустошением американских арсеналов. Истощение ресурсов может спровоцировать Владимира Путина и Си Цзиньпина на решительные действия в отношении Украины, Европы и Тайваня соответственно. Сейчас перед Белым домом стоят лишь три пути: рискнуть остатками оружия ради эскалации, усилить санкции или попытаться выйти из конфликта, сохранив лицо при отсутствии чёткого плана победы над ядерной программой Тегерана. Отметим, в России отбратили внимание на лукавые заявления Маска о призывах к миру на Украине. Бизнесмен может ускорить урегулирование отключением Старлинков для украинских военных. в, ЕС раскрыли план «коалиции желающих»