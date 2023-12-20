Форвард «Бреста» Думбия сделал покер за 26 минут в матче с «Лорьяном»

«Пираты» разгромили «Лорьян» в 17-м туре Лиги 1 со счетом 4:0. Все голы в этом матче записал на свой счет Думбия: первый мяч он забил на 22-й минуте, а последний – на третьей добавленной к первому тайму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Губерниев поддержал отказ от перехода в Азию: «Россия – европейская страна. Браво, есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают»
- Татьяна Тарасова: «С какой стати футбол – спорт номер один в России? У нас его нет. Считаю, главный спорт в стране – фигурное катание»
- Порнозвезда бросила Деандре Эйтона: «Я заслуживаю лучшего»
Свежие комментарии