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Как Китай отбирает у нас монополию на Северный морской путь

Как Китай отбирает у нас монополию на Северный морской путь

Официальными документами КНР её военное присутствие в Арктике не предусматривается: акцент делается на научных исследованиях, экономическом сотрудничестве, логистике и освоении ресурсов.

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