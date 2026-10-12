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Аргументы и Факты

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Новак: поставки энергоресурсов из РФ в Европу с 2022 г. превысили $320 млрд

Новак: поставки энергоресурсов из РФ в Европу с 2022 г. превысили $320 млрд

За девять месяцев текущего года Россия поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд, а с 2022 года - более чем на $320 млрд, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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